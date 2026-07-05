У Греції через поширення лісової пожежі евакуювали людей

Увечері 4 липня поблизу грецького міста Салоніки спалахнула лісова пожежа, внаслідок чого мешканцям трьох населених пунктів наказали евакуюватися.

Про це повідомила пожежна служба країни, передає AP, пише "Європейська правда".

За даними Грецької пожежної служби, пожежа спалахнула близько 20:30 у яру в гірській місцевості та швидко поширилася на рівнини, спалюючи переважно чагарники.

Пожежна служба зазначила, що житлові будинки не постраждали, проте було пошкоджено кілька підприємств.

Фото: AP

Мешканцям невеликих населених пунктів Антуполі, Філотей та Галіні надійшли SMS-повідомлення з проханням евакуюватися.

Також було евакуйовано заклад, у якому перебувало 157 осіб з особливими потребами. За даними місцевої влади, близько 120 осіб, які могли ходити, були розміщені у спортивному залі, а решту розмістили у психіатричній лікарні.

Вночі влада повідомила, що за підозрою у підпалі затримано 76-річного чоловіка. За даними Грецької пожежної служби, він "виглядав нетверезим".

Як зазначається, мешканці Салоніки бачили полум’я і навіть чули вибухи, коли горіли легкозаймисті матеріали всередині підприємств. Густа хмара диму накрила кілька передмість та західні райони міста.

Фото: AP

Греція, з її довгими, спекотними, сухими та часто вітряними літами, не вперше зіштовхується з лісовими пожежами. Зокрема наприкінці червня у центральній Греції гасили лісову пожежу, яка спалахнула поблизу людських осель.

Раніше писали, що чотири грецькі теплові супутники були успішно виведені на орбіту ракетою SpaceX Falcon 9 з космодрому Ванденберг, що стало важливим кроком у зміцненні потенціалу країни в галузі моніторингу лісових пожеж та кліматичної стійкості.