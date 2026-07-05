Зеленський після розмови з Трампом: є реальна перспектива завершити війну

Президент Володимир Зеленський після спілкування зі своїм американським візаві Дональдом Трампом заявив про реальну перспективу завершити російсько-українську війну.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Ввечері 4 липня Зеленський привітав у телефонній розмові Трампа із Днем незалежності США. Під час спілкування український президент подякував Трампу за американську допомогу Україні.

Лідери країн поспілкувалися щодо поточної ситуації на фронті, а також у дипломатії.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення", – наголосив український президент.

Зеленський додав, що вони домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.

Нагадаємо, наприкінці червня Трамп заявив, що Зеленський "непогано справляється" у війні з Росією. У Держдепі США також заявили, що Україна на цей момент має перевагу у війні.

Також варто зазначити, що 2 липня Зеленський повідомив, що протягом останніх двох днів відбулися переговори між секретарем РНБО Рустемом Умєровим та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.