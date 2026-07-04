У депутатки парламенту Британії вкрали електровелосипед, поки вона була у пабі
Новини — Субота, 4 липня 2026, 18:36 —
У ліберальної депутатки британського парламенту Лейли Моран вкрали електровелосипед, поки вона відпочивала у пабі – за її словами, це був перший такий виїзд у місто.
Про це Моран поскаржилася на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".
Моран розповіла, що крадіжка сталася ввечері у п’ятницю у проміжок між 22:50-23:30. Вона приїхала на зустріч зі знайомими у пабі електровелосипедом Pakyak E+ з кріпленнями для багажу та дитячим сидінням та залишила його поруч на "надійному" замку.
"Ми зайшли туди на один напій, максимум на півгодини. А коли я вийшла з пабу, велосипеда вже не було. Якщо ви щось бачили – дайте мені знати. Я вже подала заяву у поліцію… Це перший раз, коли я вивезла його у місто. Знаю, що таке буває, але мені так неприємно", – поділилась депутатка.
Деякі користувачі почали насміхатися з неї коментарями на зразок "вітання у реальному світі", "запросите третій світ – станете третім світом" чи "на один велосипед менше на дорозі", а інші – ділитися своїм досвідом і порадами.
Нагадаємо, під час тривалого локдауну у пандемію коронавірусу злодії пограбували будівлю Європарламенту в Брюсселі – щонайменше у 50 членів Європарламенту вкрали комп'ютери, планшети та інші предмети речі з офісів.
У Німеччині восени минулого року вкрали 300-кілограмовий церковний дзвін.