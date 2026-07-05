Папа Римський закликав США приймати та захищати мігрантів

Папа Римський Лев XIV у суботу, 4 липня, на День незалежності США, звернувся до американців із закликом приймати та захищати мігрантів.

Про це він написав у листі, який надіслав до США під час візиту на італійський острів Лампедуза, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Лампедуза – це популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море. Під час візиту на острів Папа Римський Лев XIV закликав європейських лідерів докласти більше зусиль для надання допомоги мігрантам.

Окремо, у зверненні до США Папа Римський зазначив, що католицька цінність захисту життя включає "прийняття, захист та допомогу мігрантам".

"Приймати (мігрантів) з милосердям і щедрістю – це не лише акт милосердя, а й визнання гідності, яка належить кожній людській особі", – заявив він у зверненні до США.

Під час свого візиту Папа Римський закликав європейських лідерів розв'язувати міграційну проблему "комплексно, інтегруючи заходи з надання негайної допомоги в довгостроковий стратегічний план, здатний приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати мігрантів".

Він також закликав їх допомогти поліпшити умови в рідних країнах мігрантів, щоб менше людей відчували необхідність виїжджати.

Нагадаємо, у 2023 році Італія та Албанія уклали першу для ЄС угоду про тимчасове розміщення мігрантів, поки вони чекають на розгляд їхніх заявок про отримання притулку.

Очікувалось, що в Албанії вдасться розмістити близько 36 тисяч мігрантів на рік, але схема майже одразу наштовхнулась на опір італійських судів, які побачили в ній суперечності з правом ЄС.

Водночас у квітні 2026 року стало відомо, що, на думку генерального адвоката Суду ЄС Ніколаса Еміліу, італійські центри утримання мігрантів в Албанії відповідають законодавству ЄС, за умови повного захисту прав мігрантів.

У травні писали, що Албанія не продовжуватиме угоду з Італією щодо розміщення мігрантів після 2030 року.