У Вашингтоні через спеку скасували парад до Дня незалежності США

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні 4 липня було скасовано через сильну спеку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Національна метеорологічна служба США у п’ятницю оголосила попередження про екстремальну спеку для округу Колумбія. Очікується, що значення температур 4 липня сягатимуть від 43,3°C до 46,1°C.

Через погодні умови було скасовано парад до Дня незалежності, який був в запланований на 10:30 ранку за східним часом у суботу.

"Це рішення було прийнято після ретельного та всебічного розгляду питання безпеки наших учасників, глядачів та персоналу як головного пріоритету", – йдеться у заяві організаторів.

Небезпечна хвиля спеки принесла високі температури в багатьох американських містах. За даними Центру прогнозування погоди США, у п'ятницю понад 197 мільйонів людей від Канзасу до Мену опинилися під попередженнями про екстремальну спеку.

Як відомо, 4 липня США відзначають 250-ліття з підписання декларації, яка проголосила незалежність країни від Великої Британії.

У своїй промові до 250-ліття незалежності Сполучених Штатів президент Дональд Трамп заявив про відродження "комуністичної загрози", яка, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни.

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у вітальному листі до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з нагоди 250-ліття ухвалення Декларації незалежності США підкреслив тісний зв’язок між двома країнами, але натякнув на проблеми.