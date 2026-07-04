Трамп назвав ключову загрозу для процвітання США

Президент США Дональд Трамп у своїй промові до 250-ліття незалежності Сполучених Штатів заявив про відродження "комуністичної загрози", яка, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни.

Його промову наводить The Hill, пише "Європейська правда".

У виступі на горі Рашмор напередодні Дня незалежності США Трамп закликав американців захистити свободи, які засновники країни уявляли собі 250 років тому, від того, що він назвав "комуністичною" загрозою, яку він пов’язав з більш лівим крилом Демократичної партії та мігрантами.

"Наближаючись до цієї величної річниці, ми бачимо, як наша американська ідентичність піддається новій атаці. Зараз на нашій землі спостерігається відродження комуністичної загрози, зокрема з боку новоприбулих, які сповідують ідеї, що повністю суперечать нашому способу життя та нашому великому успіху. Ми не дозволимо цьому статися", – заявив американський президент.

Промова Трампа стала реакцією на нещодавні перемоги на праймеріз Демократичної партії щонайменше чотирьох кандидатів, які ідентифікують себе як демократи-соціалісти або прогресивні демократи. Як відомо, у листопаді у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, на яких республіканці ризикують втратити контроль над щонайменше однією з палат.

"Комунізм – ворог вільних людей усюди, усюди у світі, він ніколи не працює, він ворог Конституції, перш за все, він ворог 4 липня 1776 року – це справді ворог", – наголосив президент США.

Він додав, що загроза також виходить від "новачків у нашій країні", пов’язавши свою "антикомуністичну" риторику з антиіммігрантською темою, яка сприяла його обранню та історично була частиною критики комунізму в Сполучених Штатах.

"Ми маємо намір і клянемося, щоб усі почули, що громадяни Сполучених Штатів Америки швидко переможуть комунізм... Ми швидко відправимо їх геть і продовжимо будувати нашу країну більшою, кращою, сильнішою, ніж будь-коли раніше. Америка ніколи не буде комуністичною країною!", – сказав Трамп у промові.

Як відомо, 4 липня США відзначають 250-ліття з підписання декларації, яка проголосила незалежність країни від Великої Британії.

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у вітальному листі до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з нагоди 250-ліття ухвалення Декларації незалежності США підкреслив тісний зв’язок між двома країнами, але натякнув на проблеми.

До 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Трамп представив новий дизайн спеціального ювілейного паспорта США зі своїм зображенням.

У березні Федеральна комісія проголосувала за затвердження 24-каратної ювілейної золотої монети із зображенням Трампа на честь 250-річчя Сполучених Штатів.