Венс: Британия – удивительное место, но в её политике есть что-то сломанное

Вице-президент США прокомментировал политическую ситуацию в Великобритании, где премьер-министр Кир Стармер объявил об отставке на фоне усиливающегося давления со стороны его собственной Лейбористской партии.

Об этом он сказал в интервью The Sunday Times, сообщает "Европейская правда".

После объявления Стармера об отставке Джей Ди Венс заявил, что страна "уже давно страдает от неэффективного руководства". Хотя Венс назвал Великобританию "удивительной", он отметил, что, по его мнению, в британской политике есть что-то "очень сломанное".

"Я вижу, что за последние несколько лет сменилось шесть премьер-министров. Для меня это свидетельствует о том, что в британской политике что-то серьезно не так и что люди действительно стремятся к существенным структурным изменениям. Я надеюсь, что Энди Бернем – а если не Энди Бернем, то кто-то другой – сможет это осуществить. Ведь Великобритания – такая прекрасная страна, такое удивительное место. В ней живут самые удивительные люди в мире", – сказал вице-президент США.

Венс выразил надежду, что кто бы ни стал следующим премьер-министром, он сможет найти способ "вернуть Великобританию на правильный путь".

Как известно, Венс часто вступал в конфликты с европейскими лидерами, обвиняя их в ограничении свободы слова и недостаточных мерах по борьбе с иммиграцией. Он вызвал особое возмущение на Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году, где выступил с резкой критикой европейских демократий.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его пребывание в должности подходит к концу. Хотя официально конкурс на пост лидера Лейбористской партии начнется 9 июля, лейбориста Энди Бернема считают следующим премьер-министром Великобритании.

Сам Бернем недавно заявил, что он "на 100 процентов" окажет Украине такой же уровень поддержки в войне с Россией, как и Стармер. Политик также намекнул на желание продолжить усилия по укреплению связей Великобритании с ЕС.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых