Більшість виборців у США вважають, що війна з Іраном не варта витрат, які пішли на неї

Більшість американських виборців вважають, що війна Дональда Трампа в Ірані не варта тих витрат, що на неї пішли.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Focaldata, проведене на замовлення FT.

Загальнонаціональне опитування, проведене минулого тижня компанією Focaldata, показало, що 58% зареєстрованих виборців вважають, що війна не варта тих витрат, які були на неї спрямовані.

44% виборців заявили, що війна послабила позиції США у відносинах з Іраном, тоді як 31% вважають, що конфлікт зміцнив позиції Вашингтона.

Опитування також показало, що 53% виборців вважають, що США повинні залишитися членом НАТО, тоді як 23% вважають, що країна має вийти з нього.

Білий дім звернувся до Конгресу з проханням затвердити нові федеральні видатки у розмірі 67 млрд доларів для покриття витрат на війну, понесених на сьогоднішні.

Між США та Іраном зберігається хитке перемир’я, але Трамп стикається зі зростаючою критикою всередині країни, зокрема з боку своїх однопартійців-республіканців, щодо його підходу до конфлікту на Близькому Сході.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Раніше у Парижі заявили, що міжнародна місія підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова до розгортання, щойно настануть усі передумови.