46,6% поляків вважають Україну відповідальною за ескалацію конфлікту у відносинах

Майже половина респондентів у Польщі вважають Україну відповідальною за ескалацію конфлікту між Варшавою та Києвом.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування SW Research для RP.pl.

Учасників опитування запитали про те, хто, на їхню думку, відповідальний за ескалацію конфлікту між Польщею та Україною.

12,7% респондентів у відповіді на це запитання вказали Польщу, у той час як 46,6% респондентів вважають, що Україна відповідальна за ескалацію конфлікту.

25,4% респондентів вважають, що обидві сторони несуть відповідальність за ескалацію.

11,4% учасників опитування не мають думки з цього питання. 4% респондентів не чули про конфлікт.

"Чоловіки (54%) набагато частіше сприймають Україну як сторону, яка несе основну відповідальність за конфлікт, ніж жінки (39%). Цю думку також поділяють понад половина респондентів з доходом від 5001 до 7000 злотих нетто (51%), а також майже шість із десяти респондентів з міст з населенням від 200 тисяч до 499 тисяч осіб", – прокоментував Пйотр Зімольжак, віцепрезидент правління SW Research.

Дослідження було проведене агентством SW Research серед користувачів онлайн-платформи SW Panel у період з 30 червня по 1 липня 2026 року. Аналіз охопив групу з 800 інтернет-користувачів віком понад 18 років.

Раніше повідомлялось, що позиція президента Польщі Кароля Навроцького щодо України отримала більшу підтримку поляків, ніж політика на цьому напрямку уряду на чолі з Дональдом Туском.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 3 липня зустрівся у Варшаві з главою МЗС України Андрієм Сибігою, який під час зустрічі запропонував пакет антикризових заходів для послаблення напруги у відносинах.

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