Министр обороны Польши поручил рассекретить военную помощь Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, оказанную после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сообщил в воскресенье в социальной сети Х.

"После консультации с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность перед общественностью и соблюдая требования законодательства, я поручил рассекретить все пожертвования в пользу Украины за 2022–2026 годы", – написал Косиняк-Камыш.

Он отметил, что процесс оказания помощи в виде оборудования начало правительство "ПиС" во главе с министром Мариушем Блащаком, а о каждой помощи информируется президент – в настоящее время это Кароль Навроцкий, а ранее был Анджей Дуда.

"Я также поручил Службе военной контрразведки SKW выяснить, кто намеренно стремился раскрыть государственные тайны. Мы действуем в условиях войны у нашей границы, каждое действие, направленное против польских государственных интересов, ставит под угрозу безопасность поляков и полячек", – написал министр.

Сообщение министра появилось в ответ на обвинения оппозиции в том, что правительство тайно передало Украине ракеты для системы Patriot.

Вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогостоящие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

Он подчеркнул, что "их Польша приобрела в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны", и что эти ракеты являются единственными на вооружении польской армии, способными противостоять российским ракетам "Искандер".

Недавно Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась от соглашения, по которому польская сторона должна была передать истребители МиГ-29 в обмен на доступ к технологиям в сфере беспилотных систем.