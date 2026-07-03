Більше поляків підтримують підхід Навроцького щодо України, ніж позицію уряду

Позиція президента Польщі Кароля Навроцького щодо України отримала більшу підтримку поляків, ніж політика на цьому напрямку уряду на чолі з Дональдом Туском.

Про це свідчить опитування SW Research для Onet, повідомляє "Європейська правда".

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський надав одній із частин Збройних сил України назву на честь героїв УПА, що викликало обурення в Польщі. Відтоді відносини Варшави з Києвом помітно погіршилися.

Президент Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла, а український лідер ще до завершення процедури повернув нагороду до Польщі поштою. Додаткову напругу викликали його відсутність на конференції в Гданську та законопроєкт про Національний пантеон.

Кароль Навроцький від самого початку займав жорстку позицію щодо Києва. Дональд Туск був більш гнучким. Хоча він і критично поставився до рішення Зеленського щодо присвоєння імені героїв УПА, але наголошував на необхідності деескалації напруженості.

В учасників опитування запитали, чий підхід щодо України їм ближчий. Позицію Кароля Навроцького підтримали 42,6% опитаних, позицію уряду (Дональда Туска та міністра закордонних справ Радослава Сікорського) – 32,5% респондентів.

14,6 % не висловили свою думку на користь жодної зі сторін, а 10,4% не цікавляться цією темою.

Опитування SW Research на замовлення Onet було проведено 1 липня 2026 року методом інтернет-інтерв’ю (CAWI) у SW Panel. У рамках дослідження було опитано 832 особи з загальнонаціональною вибіркою дорослих.

Нагадаємо, Сікорський 3 липня зустрівся у Варшаві з главою МЗС України Андрієм Сибігою, який під час зустрічі запропонував пакет антикризових заходів для послаблення напруги у відносинах.

Також Сибіга повідомив, що отримав від Сікорського запевнення у продовженні польської підтримки України в підвищенні її обороноздатності.

Читайте детально на цю тему: "Обурливо самостійна" Україна. Де захована справжня причина суперечки Варшави та Києва