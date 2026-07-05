Поліція Польщі з’ясовує обставини пошкодження пам’ятника на могилі Богдана Лепкого

У польській поліції заявили, що провели огляд на могилі українського поета, письменника та громадсько-культурного діяча Богдана Лепкого, та з’ясовують обставини пошкодження пам’ятника на ній.

Про це пресслужба воєводського управління поліції у Кракові повідомила виданню Fakt, пише "Європейська правда".

У пресслужбі зазначили, що повідомлення про цей інцидент надійшло у неділю, 5 липня, о 12-й годині.

"На місці було проведено огляд, а наразі тривають заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин справи. Ми не пов’язуємо цей інцидент із мотивами національного характеру. Пошкодження пам’ятника могло статися протягом останніх двох тижнів", – повідомила пресслужба воєводського управління поліції у Кракові.

Як повідомлялось, на Раковицькому кладовищі в Кракові було пошкоджене місце поховання Богдана Лепкого. У МЗС України розцінили цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща.

Нагадаємо, майже половина респондентів у Польщі вважають Україну відповідальною за ескалацію конфлікту між Варшавою та Києвом.

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