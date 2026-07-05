ЄС планує зусилля, щоб подолати проблеми черг з новою системою в'їзду

Європейська комісія проведе переговори з країнами-членами ЄС у межах зусиль, спрямованих на те, щоб нова система прикордонного контролю Євросоюзу не спричиняла серйозних затримок для відпочивальників протягом літа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

У листі, надісланому в п'ятницю і отриманому виданням, єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив керівникам аеропортів та авіакомпаній, що система в'їзду/виїзду (EES), яка поетапно впроваджується з жовтня минулого року, має на меті "гарантувати безпеку наших громадян без зайвого дискомфорту для відвідувачів з-поза меж Шенгенської зони".

Галузеві групи, включаючи "Авіакомпанії для Європи" (Airlines for Europe) та Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (IATA), звернулися до Комісії з листом, у якому висловили серйозну стурбованість через довгі черги на кордоні та затримки для тих, хто подорожує до ЄС та з нього.

Згідно з правилами, громадяни країн, що не входять до ЄС, здають відбитки пальців та фотографуються замість традиційного штампування паспортів. Проте запуск системи, за який відповідають національні уряди, супроводжувався технічними проблемами, що призвело до різкого зростання часу очікування для іноземних гостей.

Раніше Брюссель заперечував наявність масових недоліків у системі, але президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю визнала, що "технічні проблеми" вимагатимуть значної роботи для їх вирішення.

Хоча Бруннер зазначив, що EES "працює добре" у більшості країн-членів та в більшості аеропортів ЄС, він визнав, що в певних пунктах призначення пасажири змушені чекати довше.

Він звинуватив у цьому такі фактори, як "недостатня кількість персоналу або відсутність належної інфраструктури".

Наразі столиці можуть тимчасово призупиняти вимогу щодо збору біометричних даних, щоб прискорити процес. Проте, продовжив комісар, "тепер Комісія докладе додаткових зусиль, щоб допомогти тим державам-членам, які все ще стикаються з проблемами", і посадовці працюватимуть з урядами, намагаючись ліквідувати затримки.

Нещодавно керівник компанії, що управляє аеропортами Рима заявив, що аеропорти італійської столиці будуть змушені призупинити дію нової біометричної прикордонної системи ЄС, щоб впоратися з літнім напливом туристів.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.