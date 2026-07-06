FT: США допомагають Україні обходити російську ППО під час ударів по НПЗ

Спецслужби США допомагають Україні прокладати маршрути для далекобійних дронів і обходити російську ППО під час ударів по нафтопереробних заводах.

Про це Financial Times розповіли неназвані українські високопосадовці, повідомляє "Європейська правда".

Аналіз даних FT показує, що активізація української кампанії з використання дронів спричиняє найгіршу паливну кризу в Росії за останні десятиліття.

З початку 2026 року російські нафтопереробні заводи зазнали ударів щонайменше 194 рази, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики пов’язують успіх української кампанії з використанням дронів із її здатністю значно збільшити виробництво, а також із вдосконаленням управління.

Джерела FT повідомили, що американська розвідка також допомогла Києву обходити російську ППО, прокладаючи найкращі маршрути для безпілотників.

Дані від Міністерства оборони Росії свідчать, що за перші шість місяців 2026 року над територією Росії та окупованими українськими територіями було перехоплено щонайменше 63 933 безпілотники.

Половина всіх заявлених перехоплень відбулася протягом останніх двох місяців: Росія повідомила про збиття 14 195 дронів у травні та 17 832 – у червні. Для порівняння: згідно з даними, щомісячні показники за січень і лютий не перевищували 6 000.

Ці висновки свідчать про те, що активізація повітряної кампанії Києва створює безпрецедентне навантаження на російську протиповітряну оборону, ускладнюючи Москві захист критично важливих енергетичних та військових об’єктів, які забезпечують функціонування її воєнної машини, пише видання.

Інтенсифікація ударів відбувається на тлі того, як президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що його збройні сили цього літа здійснять узгоджену операцію, щоб спробувати змусити кремлівського правителя Владіміра Путіна припинити багаторічну загарбницьку війну.

Минулого тижня український лідер заявив, що Київ розпочинає "40-денну операцію впливу", яку мають здійснити далекобійні підрозділи.

Однак Путін не дав жодних ознак того, що останні кампанії України змусять його сісти за стіл переговорів. Натомість він подвоїв ставки, наполягаючи на тому, що Росія перемагає у війні, і що її військові цілі все ще досяжні.

Російські переговірники повідомили американській стороні, що та має домогтися від Києва згоди на значні поступки, повідомили FT високопосадовці з України, залучені до мирних переговорів.

Ці особи зазначили, що тристоронні мирні переговори за посередництва США навряд чи відновляться до кінця літа.

З огляду на те, що Росія зосереджена на максималістських цілях Путіна, Москва навряд чи візьме участь у будь-яких змістовних переговорах до лютого наступного року, зазначила інша особа в Москві, залучена до непублічних переговорів щодо припинення війни.

"Наразі найбажанішим варіантом для росіян залишається те, що американці "віддадуть" нам Україну. Вони навіть не натякають на будь-які поступки. Вони постійно повторюють ті самі цілі... Їхні переговорні позиції, по суті, означають, що переговорів вести немає на чому", – сказала ця особа.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте високо оцінив далекобійні удари України по російській нафтопереробці і звернув увагу на те, що президент США визнав це.

Своєю чергою Естонія закликала європейських союзників проявити більше "стратегічного терпіння" та посилити тиск на Росію на тлі того, як Україна завдає дедалі болючіших ударів по російській території.