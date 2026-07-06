Україна сподівається до кінця року укласти угоди щодо дронів із сімома країнами НАТО

Україна сподівається до кінця року підписати великі оборонні угоди щонайменше з сімома країнами НАТО, що підкреслює новий аспект зовнішньої політики Києва, покликаний продемонструвати, що країна може виступати не лише як отримувач, а й як постачальник військової техніки та експертних знань.

Про це виданню The Guardian розповів заступник секретаря Ради національної безпеки України Давид Алоян, пише "Європейська правда".

Протягом останніх місяців Київ підписав так звані Drone Deal з шістьма країнами. Три з них – держави Близького Сходу, які почали активно звертатися за підтримкою до України після того, як стали мішенню для іранських дронів "Шахед". Азербайджан також підписав угоду з Києвом, так само як і члени НАТО – Латвія та Литва.

"Ініціатива називається Drone Deal, але насправді вона охоплює набагато більше, ніж просто дрони… Ще важливішими є досвід і знання, а також доступ до всіх компонентів, що складають цю систему тут, в Україні", – сказав Давид Алоян, який є одним з відповідальних за ці угоди.

За словами Алояна, після іранських атак одна з країн Близького Сходу закупила перехоплювачі у західної компанії, яка розробила цей продукт у співпраці з українськими виробниками. Після поставки Київ неодноразово отримував прохання про консультації щодо оптимальної експлуатації цих систем.

У підсумку три країни Перської затоки – Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар – підписали угоди з Україною. Київ запропонував цим країнам всебічну оцінку того, що буде потрібно на оперативному та тактичному рівнях для забезпечення ефективності цієї зброї.

Постачання самих дронів поки що не входить до угоди, оскільки промисловість України підлягає суворому контролю й орієнтована на оборонні потреби країни.

Дипломати й аналітики зазначають, що певною мірою "дипломатія дронів" була спробою знайти нових союзників і забезпечити, щоб Україна залишалася в полі зору в той час, коли увага зміщувалася на Близький Схід.

Крім того, будучи найдосвідченішою країною у світі в галузі захисту від атак дронів, а також у використанні дронів для ударів по Росії, Україна вважає, що їй є що запропонувати.

Алоян зазначив, що тепер основна увага буде зосереджена на партнерах по НАТО, зокрема на тих, хто розташований ближче до Росії чи України й змушений приділяти дедалі більше уваги захисту від дронів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Дубліна заявив, що Україна запропонувала Ірландії укласти Drone Deal.

29 червня Зеленський обговорював Dron Deal з міністром оборони Данії.