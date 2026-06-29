Зеленський обговорив з міністром оборони Данії Dron Deal і нову допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Єппе Бруусом, який відвідує Україну вперше після призначення на посаду.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, із данським міністром вони обговорили укладення великої угоди – Drone Deal.

"Я знаю, що наші команди працювали над нею, і вона майже готова. Сподіваюся, найближчим часом ми матимемо можливість підписати цей документ", – сказав глава держави.

Президент і міністр оборони мають спільну позицію, що Drone Deal між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше, наголосили у пресслужбі.

Єппе Бруус запевнив, що він та новий уряд Данії продовжать політику сильної підтримки України та українців. Під час зустрічі обговорили наповнення наступного, вже 30-го, пакета допомоги Україні.

Окрему увагу приділили співпраці щодо посилення європейських антибалістичних спроможностей. Зеленський подякував Єппе Бруусу за співпрацю в цьому напрямі.

Раніше стало відомо, що міністр оборони України Михайло Федоров та Бруус обговорили створення спільної між Україною та європейськими партнерами антибалістичної системи.

Нагадаємо, українські та німецькі компанії співпрацюватимуть над виробництвом антибалістичних систем в рамках угоди, яку Україна та Німеччина підписали 18 червня у Брюсселі.