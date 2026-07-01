Україна запропонувала Drone Deal Ірландії

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Дубліна у середу повідомив, що Україна запропонувала Ірландії укласти Drone Deal.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський заявив на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном після зустрічі з ним.

За словами Зеленського, "сьогодні ми почали розмову з Ірландією в галузі дронів, нових технологій".

"Ми пропонуємо Drone Deal, відповідні технології. Це дає можливість побудувати пряму і дієву співпрацю між нашими підприємствами, компаніями. Дуже віримо, що Ірландія позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці. Це безпека неба, це безпека моря", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 29 червня Зеленський обговорював Dron Deal з міністром оборони Данії.

Також Зеленський обговорював угоду щодо дронів з Латвією.