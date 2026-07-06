Украина надеется до конца года заключить соглашения о дронах с семью странами НАТО

Украина надеется до конца года подписать крупные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО, что подчеркивает новый аспект внешней политики Киева, призванный продемонстрировать, что страна может выступать не только в качестве получателя, но и в качестве поставщика военной техники и экспертных знаний.

Об этом изданию The Guardian рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Давид Алоян, пишет "Европейская правда".

В течение последних месяцев Киев подписал так называемые Drone Deal с шестью странами. Три из них – государства Ближнего Востока, которые начали активно обращаться за поддержкой к Украине после того, как стали мишенью для иранских дронов "Шахед". Азербайджан также подписал соглашение с Киевом, так же как и члены НАТО – Латвия и Литва.

"Инициатива называется Drone Deal, но на самом деле она охватывает гораздо больше, чем просто дроны… Еще более важны опыт и знания, а также доступ ко всем компонентам, составляющим эту систему здесь, в Украине", – сказал Давид Алоян, один из ответственных за эти соглашения.

По словам Алояна, после иранских атак одна из стран Ближнего Востока закупила перехватчики у западной компании, которая разработала этот продукт в сотрудничестве с украинскими производителями. После поставки Киев неоднократно получал запросы на консультации по оптимальной эксплуатации этих систем.

В итоге три страны Персидского залива – Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар – подписали соглашения с Украиной. Киев предложил этим странам всестороннюю оценку того, что потребуется на оперативном и тактическом уровнях для обеспечения эффективности этого оружия.

Поставки самих дронов пока не входят в соглашение, поскольку промышленность Украины подлежит строгому контролю и ориентирована на оборонные нужды страны.

Дипломаты и аналитики отмечают, что в определенной степени "дипломатия дронов" была попыткой найти новых союзников и обеспечить, чтобы Украина оставалась в поле зрения в то время, когда внимание смещалось на Ближний Восток.

Кроме того, будучи самой опытной страной в мире в области защиты от атак дронов, а также в использовании дронов для нанесения ударов по России, Украина считает, что ей есть что предложить.

Алоян отметил, что теперь основное внимание будет сосредоточено на партнерах по НАТО, в частности на тех, кто расположен ближе к России или Украине и вынужден уделять всё больше внимания защите от дронов.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Дублин заявил, что Украина предложила Ирландии заключить Drone Deal.

29 июня Зеленский обсуждал Dron Deal с министром обороны Дании.