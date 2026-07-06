Рютте о возможных угрозах со стороны Беларуси: не стоит быть наивными

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что не следует быть наивными в отношении роли Беларуси в войне РФ против Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом Альянса в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Рютте спросили, разделяет ли НАТО обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского по поводу военного наращивания в Беларуси.

Генеральный секретарь, отвечая, отметил, что не хочет вдаваться в подробности, учитывая секретный характер определенной информации, но добавил: "Не стоит быть наивными в отношении роли, которую играет Беларусь".

"Они находятся под огромным влиянием России, Москвы, поэтому я считаю, что то, что происходит в Минске, в значительной степени, если можно так выразиться, вдохновлено Путиным".

19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырёх таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

Впоследствии он сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для корректировки российских ударов по украинской территории, прекратили свою работу.

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