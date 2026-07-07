У Німеччині хочуть створити державний стратегічний резерв газу

У Німеччині заговорили про створення стратегічного державного резерву газу, який би став "рятівним колом" для країни у разі недоступності постачань.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У Міністерстві економіки підтвердили, що в уряді є домовленість про план створення газового резерву, який би забезпечив постачання для потреб країни у винятковій ситуації і дозволив би протриматися у разі виходу з ладу найважливішої інфраструктури імпорту протягом 30 днів.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що орієнтовна вартість проєкту становить 1,2-1,5 млрд євро, які планують виділити не напряму з федерального бюджету, а через податок зі споживачів; щорічне обслуговування може коштувати 150-180 млн євро.

План передбачає резерв потужністю 24 тераватт-годин, що є еквівалентом 10% наявних у Німеччини спроможностей для зберігання. Задля уникнення впливу закупівель газу для резерву на ринок їх "розтягнуть" на 2-3 роки. Закачування перших порцій планують на літо 2027 року.

У разі кризової ситуації рішення щодо залучення газу з резерву буде ухвалювати Федеральне мережеве агентство.

Раніше повідомляли, що Європа може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчими за 15 років запасами газу – через наслідки війни США проти Ірану.

Нагадаємо, Естонія вивільнила з резервів майже 10% пального через війну на Близькому Сході.