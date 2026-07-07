В Германии хотят создать стратегический госрезерв газа

В Германии заговорили о создании стратегического государственного резерва газа, который стал бы "спасательным кругом" для страны в случае недоступности поставок.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Министерстве экономики подтвердили, что в правительстве достигнута договоренность о плане создания газового резерва, который обеспечил бы поставки для нужд страны в чрезвычайной ситуации и позволил бы продержаться в случае выхода из строя важнейшей инфраструктуры импорта в течение 30 дней.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ориентировочная стоимость проекта составляет 1,2–1,5 млрд евро, которые планируется выделить не напрямую из федерального бюджета, а за счет налога с потребителей; ежегодное обслуживание может обойтись в 150–180 млн евро.

План предусматривает резерв мощностью 24 тераватт-часа, что эквивалентно 10% имеющихся у Германии мощностей для хранения. Чтобы избежать влияния закупок газа для резерва на рынок, их "растянут" на 2–3 года. Закачку первых партий планируют на лето 2027 года.

В случае кризисной ситуации решение о задействовании газа из резерва будет принимать Федеральное сетевое агентство.

Ранее сообщалось, что Европа может войти в следующий отопительный сезон с самыми низкими за 15 лет запасами газа – из-за последствий войны США против Ирана.

Напомним, Эстония освободила из резервов почти 10% топлива из-за войны на Ближнем Востоке.