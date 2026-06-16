Естонія вивільнила з резервів майже 10% пального через війну на Близькому Сході

Естонія від початку енергокризи через війну на Близькому Сході вивільнила зі своїх державних резервів 9% пального.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

В естонському Центрі резервів повідомили, що за усі місяці війни США та Ізраїлю з Іраном, яка спричинила великі перебої з постачанням пального з країн Перської затоки, в Естонії вивільнили із власних стратегічних резервів 9% запасів.

Йдеться про автомобільне та авіаційне пальне; витрачені запаси поповняють, коли ситуація на енергоринку стабілізується.

Зазвичай у стратегічних резервах зберігають обсяги, яких вистачило би для національних потреб протягом 90 днів.

Нагадаємо, увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном.

Трамп заявив, що у межах кількох днів буде готовий публічно розкрити деталі підписаного з Іраном документа.