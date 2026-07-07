Прем’єр Канади пообіцяв військову допомогу Україні на 900 млн "у найближчі місяці"

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив про очікуваний анонс від його уряду про допомогу Україні на суму 900 млн доларів.

Про це він заявив на початку своєї зустрічі з президентом Зеленським в Анкарі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Марк Карні наголосив, що йдеться про нове повідомлення про допомогу, яке офіційно буде зроблене ближчим часом.

"Канада має оголосити про 900 млн доларів на допомогу у середньостроковому періоді. І коли я кажу про середньостроковий період – то йдеться про найближчі місяці", – сказав він Зеленському. В анонсі від прем’єра не уточнювалося, чи йдеться про канадські долари, але допомога від Канади зазвичай обліковується у них. 900 млн канадських доларів – це приблизно $633 млн.

До пакета допомоги, за його словами, увійдуть транспортні засоби, боєприпаси тощо, а також засоби ППО. Зеленський своєю чергою повідомив, що Україна вже отримала пакет ППО від Канади.

Також прем’єр Канади сказав, що його держава планує продовжити допомогу Україні щодо енергетичних потреб, а також щодо відбудови та зміцнення української економіки.

"Тиск на Росію лише посилюватиметься. Україна переможе. На нас чекає багато позитивної роботи", – заявив він.

Як повідомлялося, Зеленський заявив про прибуття великого пакета ППО від Канади.

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