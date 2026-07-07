Премьер-министр Канады пообещал Украине военную помощь на 900 млн "в ближайшие месяцы"

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о предстоящем анонсировании его правительством помощи Украине на сумму 900 млн долларов.

Об этом он заявил в начале встречи с президентом Зеленским в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Марк Карни подчеркнул, что речь идет о новом объявлении о помощи, которое будет официально сделано в ближайшее время.

"Канада должна объявить о выделении 900 млн долларов в качестве помощи в среднесрочной перспективе. И когда я говорю о среднесрочной перспективе, то имею в виду ближайшие месяцы", – сказал он Зеленскому. В анонсе премьера не уточнялось, идет ли речь о канадских долларах, но помощь от Канады обычно рассчитывается именно в них. 900 млн канадских долларов – это примерно 633 млн долларов США.

В пакет помощи, по его словам, войдут транспортные средства, боеприпасы и т. д., а также средства ПВО. Зеленский в свою очередь сообщил, что Украина уже получила пакет ПВО от Канады.

Также премьер-министр Канады сказал, что его страна планирует продолжить помощь Украине в удовлетворении энергетических потребностей, а также в восстановлении и укреплении украинской экономики.

"Давление на Россию будет только усиливаться. Украина победит. Нас ждет много позитивной работы", – заявил он.

Как сообщалось, Зеленский заявил о поступлении крупного пакета средств ПВО от Канады.

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