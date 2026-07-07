Зеленський повідомив про прибуття великого пакета ППО від Канади

Канада надала Україні пакет допомоги щодо захисту неба, а також очікується надходження додаткових постачань ближчим часом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відкриваючи переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Анкарі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський визнав, що Україна зараз відчуває нестачу перехоплювачів для ракет ППО, хоча не став уточнювати деталі.

"Зараз у нас великий, можливо, навіть найбільший дефіцит щодо протиповітряної оборони. Між тим ми отримали великий пакет (допомоги щодо ППО. – "ЄП") від Канади. Ми вдячні вам за це", – заявив президент.

Він не став уточнювати, які саме найменування поставила Канада до ЗСУ, але наголосив, що ближчим часом має бути нове постачання від Канади. "Ми вдячні за це (постачання), і добре, що деякі інші нові елементи – вже в дорозі", – додав президент.

Марк Карні коротко підтвердив надходження цієї допомоги.

Два місяці тому повідомлялося, що Канада внесе додаткові 200 мільйонів доларів до схеми PURL для постачання зброї США, передусім перехоплювачів Patriot, для України. Наразі невідомо, чи заявляв президент саме про це постачання.

Читайте також пояснювальну статтю: "Ракети для Patriot та інше: як працює ініціатива PURL і з якими проблемами стикається".

Про очікувані підсумки саміту читайте: "140 млрд на ЗСУ і підтримка Трампа: що підготував для України саміт НАТО в Анкарі".