"Настав час для формату НАТО 32+1": президент Фінляндії про потребу членства України

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що питання приєднання України до НАТО дійшло до етапу, коли Альянс має це обговорювати.

Про це він заявив на початку зустрічі з президентом Зеленським в Анкарі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Стубб розпочав переговори із заяви про потребу НАТО в інтеграції з Україною.

"У мене таке відчуття, що вже зараз формат НАТО – це "32 плюс один". Адже, на мою думку, НАТО потребує України так само, як і Україна потребує НАТО", – заявив він.

Фінський лідер також вважає доказом готовності до тіснішої інтеграції те, що Україна і НАТО вже обговорюють питання більшої інтеграції оборонних індустрій. "Вивчити, як ми можемо покращити безпеку одне одного, завжди дуже корисно", – додав Стубб.

"Дякую за слова про формат "32 плюс один". І я сподіваюся, що колись це додавання дасть результат 33. 33 – це гарне число і важливий вік", – пожартував Володимир Зеленський, додавши, що Україна дійсно прагне інтеграції.

"Для нас дуже важливо розуміти, що не лише нам потрібні сильні друзі, сильний НАТО, але також НАТО потребує нас", – заявив президент України, запевнивши фінського колегу, що Україна може посилити Альянс, у тому числі за допомогою дронових технологій.

Раніше президент заявив у виступі на Форумі оборонних індустрій, що з позиції НАТО неправильно лишати поза Альянсом державу з таким оборонним потенціалом, який є в України.

Також повідомлялося, що в Анкарі прем’єр Канади пообіцяв військову допомогу Україні на 900 млн "у найближчі місяці".

Про очікувані підсумки саміту читайте: "140 млрд на ЗСУ і підтримка Трампа: що підготував для України саміт НАТО в Анкарі".