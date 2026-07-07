"Пришло время для формата НАТО 32+1": президент Финляндии о необходимости присоединения Украины

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО достиг того этапа, когда Альянсу следует его обсудить.

Об этом он заявил в начале встречи с президентом Зеленским в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Стубб начал переговоры с заявления о необходимости интеграции НАТО с Украиной.

"У меня такое ощущение, что уже сейчас формат НАТО – это "32 плюс один". Ведь, на мой взгляд, НАТО нуждается в Украине так же, как и Украина нуждается в НАТО", – заявил он.

Финский лидер также считает доказательством готовности к более тесной интеграции тот факт, что Украина и НАТО уже обсуждают вопросы более тесной интеграции оборонных отраслей. "Изучить, как мы можем улучшить безопасность друг друга, всегда очень полезно", – добавил Стубб.

"Спасибо за слова о формате "32 плюс один". И я надеюсь, что когда-нибудь это сложение даст результат 33. 33 – это хорошее число и важный возраст", – пошутил Владимир Зеленский, добавив, что Украина действительно стремится к интеграции.

"Для нас очень важно понимать, что не только нам нужны сильные друзья, сильный НАТО, но и НАТО нуждается в нас", – заявил президент Украины, заверив финского коллегу, что Украина может укрепить Альянс, в том числе с помощью дронных технологий.

Ранее президент заявил в выступлении на Форуме оборонных индустрий, что с позиции НАТО неправильно оставлять вне Альянса государство с таким оборонным потенциалом, какой есть у Украины.

Также сообщалось, что в Анкаре премьер-министр Канады пообещал военную помощь Украине в размере 900 млн "в ближайшие месяцы".

Об ожидаемых итогах саммита читайте: "140 млрд на ВСУ и поддержка Трампа: что подготовил для Украины саммит НАТО в Анкаре".