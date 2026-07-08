Саміт НАТО підтвердить, що Росія є довгостроковою загрозою – генсек

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що текст рішення саміту НАТО буде містити згадку про російську загрозу.

Про це він заявив на брифінгу в Анкарі перед початком пленарного засідання НАТО на рівні лідерів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рютте наголосив, що про остаточно схвалений документ можна буде говорити лише після завершення саміту, але напрацювання дозволяють мати впевненість у цьому.

"Я чекаю, що сьогодні всі союзники знову разом визнають, що Росія – це довгострокова загроза для території НАТО", – заявив він.

"Дочекаймося (публікації) декларації, але я розраховую, що довгострокова загроза з боку Росії буде згадана", – додав генсек.

Раніше "Європейська правда" з посиланням на джерела повідомляла, що саміт НАТО в Анкарі назве Росію загрозою.

Генсек НАТО також виправдав нові удари США по Ірану.

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