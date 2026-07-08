Саммит НАТО подтвердит, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу – генсек

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что в тексте решения саммита НАТО будет упомянута российская угроза.

Об этом он заявил на брифинге в Анкаре перед началом пленарного заседания НАТО на уровне лидеров, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Рютте подчеркнул, что об окончательно утвержденном документе можно будет говорить только после завершения саммита, но текущие обсуждения позволяют быть уверенным в этом.

"Я ожидаю, что сегодня все союзники вновь совместно признают, что Россия – это долгосрочная угроза для территории НАТО", – заявил он.

"Подождем (публикации) декларации, но я рассчитываю, что долгосрочная угроза со стороны России будет упомянута", – добавил генсек.

Ранее "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщала, что саммит НАТО в Анкаре назовет Россию угрозой.

Генеральный секретарь НАТО также оправдал новые удары США по Ирану.

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