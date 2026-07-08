Прем’єр Болгарії лякає Захід "ядерною відповіддю" Росії

Прем’єр Болгарії Румен Радев вважає, що Захід намагається перемогти Росію конвенційними засобами, але ризикує призвести до ескалації і ядерної відповіді.

Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Його запитали, яким буде його послання Владіміру Путіну на тлі того, що Росія практично щоночі б’є по Києву балістичними ракетами.

"Моє послання просте: ми, колективний Захід, намагаємося досягнути конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою, не маючи достатньо можливостей протистояти їхнім гіперзвуковим ракетам", – заявив Радев.

"І це драматично підвищує ризик ескалації, підвищує ризик ядерної відповіді і це дуже небезпечно", – додав він.

Тому, за словами прем’єра Болгарії, потрібно якомога скоріше розвинути умови для дипломатії і миру і не ескалювати.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що текст рішення саміту НАТО буде містити згадку про російську загрозу.

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