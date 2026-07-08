Премьер Болгарии пугает Запад "ядерным ответом" России

Премьер Болгарии Румен Радев считает, что Запад пытается победить Россию конвенционными средствами, но рискует спровоцировать эскалацию и ядерный ответ.

Об этом он заявил по прибытии на саммит НАТО в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Его спросили, каким будет его послание Владимиру Путину на фоне того, что Россия практически каждую ночь наносит удары по Киеву баллистическими ракетами.

"Мое послание простое: мы, коллективный Запад, пытаемся добиться конвенционной победы над крупнейшей ядерной державой, не имея достаточных возможностей противостоять их гиперзвуковым ракетам", – заявил Радев.

"И это драматически повышает риск эскалации, повышает риск ядерного ответа, и это очень опасно", – добавил он.

Поэтому, по словам премьера Болгарии, нужно как можно скорее создать условия для дипломатии и мира и не допускать эскалации.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что текст решения саммита НАТО будет содержать упоминание о российской угрозе.

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