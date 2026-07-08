У Литві зобов’язали іноземних таксистів вивчити литовську мову до 2028 року

Сейм Литви уповноважив уряд встановити рівень володіння литовською мовою для водіїв таксі та сервісів спільних поїздок з 2028 року, щоб вирішити проблему іноземців, які не володіють мовою, у сфері обслуговування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У вівторок литовський парламент ухвалив відповідні поправки до Кодексу автомобільного транспорту: 96 членів Сейму проголосували за, тих, хто утримався або проголосував проти, не було.

Мовна вимога застосовуватиметься до іноземних водіїв для отримання дозволу на роботу з 2028 року.

У листопаді минулого року уряд встановив новий базовий рівень володіння литовською мовою (А1), якому з цього року повинні відповідати іноземці, що працюють у сфері обслуговування. Ця вимога застосовується протягом двох років з моменту декларування місця проживання. Згодом вони повинні будуть володіти державною мовою щонайменше на рівні А2.

Згідно з описом, особа, яка володіє мовою на базовому рівні, повинна розуміти та використовувати найнеобхідніші повсякденні вирази й основні фрази, вміти представитися та представити іншу особу, ставити запитання особистого характеру (наприклад, про місце проживання, знайомих, майно) та відповідати на аналогічні запитання.

Державна інспекція з литовської мови своєю чергою зазначала, що водії сервісів спільних поїздок не є співробітниками компаній, а працюють за довідками про індивідуальну діяльність, тому інспекція не може вимагати від них складання іспиту.

Нещодавно парламент Естонії ухвалив масштабні поправки до Закону про мову, які зокрема передбачають підвищення штрафів за недостатнє знання естонської мови.

А Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив новий Закон про імміграцію, який передбачає жорсткіший міграційний контроль, посилений нагляд за громадянами третіх країн та нові вимоги до їхньої інтеграції.