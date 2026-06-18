В Естонії посилили штрафи за недостатнє знання естонської мови

Парламент Естонії ухвалив масштабні поправки до Закону про мову: від підвищення штрафів за недостатнє знання естонської мови до заборони дублювання більшості фільмів російською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За ухвалення поправок проголосували 59 депутатів, проти не було нікого.

Ухвалені поправки спрямовані на зміцнення позицій естонської мови в суспільному просторі, зазначили в естонському Міністерстві освіти та науки.

За словами віцеканцлера міністерства Кайрі Калдоя, закон необхідно було увідповіднювати потребам суспільства та ринку праці.

Згідно з поправками, вимога щодо ведення діловодства естонською мовою поширюється на всі публічно-правові юридичні особи, а також на волосні та міські збори й управи.

Закон посилює заходи примусу: з 1 січня 2027 року для юридичних осіб максимальний розмір штрафу становитиме до 9600 євро, а для фізичних осіб – до 1280 євро (зараз – 640 євро).

Йдеться про випадки, коли людина обіймає посаду, для якої згідно із законом необхідний певний рівень володіння естонською мовою, але вона цього рівня не має.

Однак штраф накладається не відразу. Спочатку Мовний департамент проводить перевірку та видає припис: наприклад, вивчити мову до необхідного рівня, пройти навчання або скласти іспит у визначений термін. Якщо особа не виконує припис, тоді може бути накладено грошове стягнення.

Також впорядковано правила перекладу фільмів, що демонструються в кінотеатрах. Дублювання іноземною мовою тепер дозволено лише для дитячих та сімейних фільмів. Демонстрація матеріалів, спочатку знятих іноземною мовою, як і раніше, дозволена, але вони обов’язково мають супроводжуватися естонськими субтитрами. Іноземні субтитри можуть бути присутніми одночасно з естонськими.

У міністерстві зазначили, що підготовка поправок до закону тривала з 2023 року.

Повідомляли також, що у травні парламент Естонії ухвалив закон, згідно з яким від початку 2027 року всі призовники, які вступають на строкову службу, повинні володіти естонською мовою щонайменше на рівні B1.

Своєю чергою мер Вільнюса Валдас Бенкунскас розпочав збір підписів під підготовленою ним петицією, в якій пропонується пов’язати видачу дозволу на проживання в країні зі знанням литовської мови.