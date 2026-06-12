Сейм Латвії схвалив посилення міграційного законодавства

Сейм Латвії у остаточному читанні ухвалив новий Закон про імміграцію, який передбачає жорсткіший міграційний контроль, посилений нагляд за громадянами третіх країн та нові вимоги до їхньої інтеграції.

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

За ухвалення нового закону проголосували 65 депутатів Сейму, проти – 17 депутатів.

Мета закону – запровадження нової імміграційної системи, що охоплює в’їзд громадян третіх країн, їхнє перебування, працевлаштування, інтеграцію та процедури виселення, а також зниження ризиків фіктивної імміграції та нелегальної зайнятості.

Голова парламентської Комісії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс підкреслив, що це регулювання є "важливим кроком до формування більш безпечної, прозорої та відповідної інтересам Латвії міграційної політики", у тому числі й з економічної точки зору.

Закон передбачає суттєве посилення прикордонного контролю шляхом запровадження скринінгу громадян третіх країн на зовнішніх кордонах та процедур повернення на кордоні відповідно до нових міграційних правил Європейського Союзу.

Закон також передбачає ширше використання біометричних даних та обмін інформацією з базами даних ЄС, що покликане покращити ідентифікацію осіб та допоможе ефективніше запобігати загрозам безпеці.

Закон уточнює порядок видачі віз та посвідок на проживання, запроваджуючи чіткіші терміни та процедури, а також розширюючи підстави для відмови у видачі та анулювання документів у випадках, коли виявлено загрозу громадському порядку або безпеці.

Передбачається також суворіший контроль ще до в’їзду в країну, тобто вводиться обов’язок надавати інформацію про мету в’їзду та умови перебування.

У законі закріплено систему вимог до інтеграції, включаючи вимоги програми ранньої інтеграції та знання державної мови. Крім того, посилено контроль за працевлаштуванням та навчанням громадян третіх країн для зниження ризиків фіктивної зайнятості та фіктивного навчання; підвищено відповідальність роботодавців та навчальних закладів.

Раніше парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС.

Минулого тижня законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп.

Нові правила ще мають бути схвалені Радою ЄС та Європейським парламентом.