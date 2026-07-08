Зеленський і Мелоні провели зустріч на полях саміту НАТО

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і президент України Володимир Зеленський провели зустріч на полях саміту НАТО.

Про це повідомила пресслужба італійського уряду, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Мелоні підтвердила тверду прихильність Італії підтримувати Україну, а також процес, що веде до справедливого й міцного миру.

Мелоні також підтвердила, що Італія й надалі надаватиме допомогу українському народу, приділяючи особливу увагу заходам щодо зміцнення стійкості енергетичної інфраструктури, яка серйозно постраждала від російських атак.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що поінформував про ситуацію в Україні, зокрема про російські удари балістичними ракетами.

"Ми обговорили перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, щоб додати захисту всім – і Україні, і кожній країні. Говорили про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, і дуже розраховуємо на підтримку", – розповів він.

В Офісі президента також анонсували зустріч між Зеленським і Трампом у середу.

Як писала "Європейська правда", на зустріч Трампа і Зеленського в програмі саміту НАТО виділена одна година.