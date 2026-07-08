Зеленский и Мелони провели встречу в кулуарах саммита НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в кулуарах саммита НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства, пишет "Европейская правда".

В ходе встречи Мелони подтвердила твердую приверженность Италии делу поддержки Украины, а также процессу, ведущему к справедливому и прочному миру.

Мелони также подтвердила, что Италия и в дальнейшем будет оказывать помощь украинскому народу, уделяя особое внимание мерам по укреплению устойчивости энергетической инфраструктуры, которая серьезно пострадала от российских атак.

В свою очередь Зеленский отметил, что проинформировал о ситуации в Украине, в частности о российских ударах баллистическими ракетами.

"Мы обсудили перспективы совместной работы в Европе над противоракетной обороной, чтобы обеспечить защиту всем – и Украине, и каждой стране. Говорили о необходимости дополнительных ракет для систем ПВО и очень рассчитываем на поддержку", – рассказал он.

В Офисе президента также анонсировали встречу между Зеленским и Трампом в среду.

Как писала "Европейская правда", на встречу Трампа и Зеленского в программе саммита НАТО выделен один час.