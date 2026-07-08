Зустріч з Трампом і не тільки: в ОП розкрили графік Зеленського у другий день саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський у другий день саміту НАТО в Анкарі має заплановані зустрічі з низкою лідерів, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Про це журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, інформує "Європейська правда".

Зокрема, у середу вранці Зеленський планує зустрітись з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні.

Також у президента заплановані переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, а потім з американськими конгресменами.

О 14:30 заплановані переговори між Зеленським і Трампом.

Також український президент планує зустрітись з британським прем’єром Кіром Стармером, очільником уряду Чорногорії Мілойко Спаїчем, прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, а також зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном.

Як писала "Європейська правда", на зустріч Трампа і Зеленського в програмі саміту НАТО виділена одна година.

Також стало відомо, що підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.