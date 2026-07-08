Лидеры Украины и Венгрии согласовали встречу в столице, затем поедут в Берегово – Мадьяр

В ходе краткой беседы в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорились о формате встречи.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил венгерский лидер в обращении к нации из Анкары.

Премьер-министр Венгрии повторил то заявление, которое он ранее сделал для иностранных журналистов, – о том, что Венгрия поддерживает Украину, считает Путина безусловным агрессором и виновником, но не будет поставлять оружие для ВСУ.

Также он раскрыл детали своих вечерних переговоров с украинским лидером.

"Вчера во время торжественного приема по случаю открытия саммита я кратко поговорил с президентом Зеленским", – заявил он.

Также Мадьяр сообщил о предварительной договоренности относительно места полноценной встречи с Зеленским.

"Мы договорились, что в ближайшее время встретимся – либо в Будапеште, либо в Киеве, – а после этого вместе поедем в Закарпатье, в Берегово", – заявил он. Ранее "ЕП" сообщала, что это – именно тот формат двусторонней встречи, на котором настаивала украинская сторона.

Как сообщала "ЕП" ранее, в Анкаре Мадьяр анонсировал встречу с Зеленским.

До этого польский президент Кароль Навроцкий также рассказал о беседе с Зеленским в Анкаре и изменил тон в отношении Украины.

Одной из главных тем саммита стало новое обострение датско-американского спора: премьер-министр Дании заявила о готовности защищать свою землю в ответ на заявления Трампа.