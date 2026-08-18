Туск: напад на українських дітей у Бидгощі – це антипольська дія

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до чоловіка і жінки, які напали на українських дітей у місті Бидгощ, закликавши їх здатися поліції.

Про це він сказав на засідання уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Туск заявив, що вражений черговою інформацією про агресивну поведінку двох осіб у Бидгощі щодо дітей з України на ігровому майданчику.

"Незалежно від того, що дехто думає про Україну, ми знаємо про останні події, ми знаємо, що не все – ані з української, ані з польської сторони – гаразд, ми це усвідомлюємо, але напад на дітей – це антипольська дія. Ми, як поляки, завжди дуже пишалися тим, як ставимося до своїх дітей і до дітей, які шукають у нас притулку", – сказав прем’єр.

За його словами, такі дії – абсолютно неприпустимі і шкодять Польщі.

"Цих двох "сміливих" громадян, які напали на 12-річну та 14-річну дитину, розшукують. У мене для них є повідомлення. До кінця тижня вас затримають. Для вас буде набагато краще, можете запитати знайомого юриста, якщо ви звернетеся до поліції ще сьогодні. Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли наприкінці тижня, після затримання, ви будете відповідати за те, що зробили. Ось така безкоштовна, щира юридична порада з мого боку", – підкреслив глава польського уряду.

Двоє дітей з України, 14-річна дівчинка та її 12-річний брат, зазнали нападу з боку двох дорослих на дитячому майданчику в Бидгощі. Інцидент стався у п’ятницю, 14 серпня, поблизу залізничного вокзалу.

Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що агресорів спровокувало те, що діти спілкувалися українською мовою. На брата і сестру було скоєно фізичне насильство: дорослі викрутили їм руки та поламали іграшки. Нападники погрожували та обзивали дітей.

Воєводське управління поліції в Бидгощі повідомило, що на території міста правоохоронці затримали двох осіб. Це 46-річна жінка та 34-річний чоловік. Як йдеться в повідомленні, затримані можуть бути причетні до інциденту, і наразі тривають слідчі дії за їхньою участю.

Зазначимо, впродовж останніх тижнів у Польщі різко зросла кількість нападів на українців. Зокрема 8 серпня писали, що у польському Кракові 39-річний чоловік, який грубо ображав двох осіб української національності, самостійно з’явився до поліцейського відділку і був затриманий.

Також депутат Європарламенту, колишній кандидат на посаду мера Варшави Тобіаш Бохенський заявив, що якщо партія "Право і Справедливість" прийде до влади – то забезпечить депортацію українських чоловіків призовного віку, які не працюють у Польщі на законних підставах.

В МВС Польщі заявили, що такі заяви – це популізм.

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