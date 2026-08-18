Стали відомі цілі уряду України щодо вступних переговорів з ЄС

В урядовій програмі, яку внесли на розгляд Верховної Ради, ставлять за мету відкрити усі переговорні кластери з ЄС протягом 2026-2027 років та забезпечити готовність до їхнього закриття упродовж 2027 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у документах, оприлюднених разом з відповідним проєктом постанови.

У "євроінтеграційному" розділі Програми діяльності Кабміну першою ціллю діяльності віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції вказують вступні переговори з ЄС за усіма кластерами та перехід до підготовки Договору про вступ України до ЄС.

Конкретними завданнями визначають відкриття переговорів за кластером 2 "Внутрішній ринок", кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", кластером 4 "Зелений порядок та стале з’єднання", кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". Часовими рамками для відкриття усіх вказують 2026-2027 роки.

Крім того, ставлять за мету "виконати умови для забезпечення готовності до закриття всіх переговорних кластерів" у 2027 році.

Часовим маркером для початку підготовки проєкту Договору про вступ України до ЄС і створення відповідної робочої групи у межах Ради ЄС вказано 2027 рік.

Другою масштабною ціллю для віцепрем’єра визначено розширення секторальної та економічної інтеграції з ЄС та виконання умов для набуття членства в ОЕСР.

Конкретними завданнями на цьому напрямку є:

укладання угоди про так званий "промисловий безвіз" (Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції) у 2026 році;

подання заявки на приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA ) у 2027 році;

) у 2027 році; консолідація роботи з Організацією економічного співробітництва та розвитку з метою відкриття офіційних перемовин про членство у ній України та розробка Дорожньої карти вступу для України протягом 2026-27 років.

Як відомо, на цей час Україна має два відкритих кластери у вступних переговорах з ЄС – перший "Основи" та 6-й "Зовнішні відносини".

Часові перспективи відкриття наступних чотирьох кластерів залишаються невизначеними, зокрема, через позицію Угорщини.

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов раніше казав, що розраховує на відкриття решти переговорних кластерів для України восени.

На його думку, завершити переговори з ЄС до кінця 2027 року – амбітна, але реальна задача.





