Прем’єр Британії каже, що йому не соромно за спілкування з фейковою радницею Трампа

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у вівторок наголосив, що "правильно" вчинив під час обміну повідомленнями з особою, яка видавала себе за главу адміністрації Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Він заявив телерадіокомпаніям, що цей інцидент його не бентежить, і ще раз підкреслив, що "нічого суттєвого" не обговорювалося.

Видання Politico у понеділок першим повідомило, що прем’єр-міністр Великої Британії вів листування з особою, яка видавала себе за Сьюзен Вайлз, одну з головних радниць президента США. Вайлз раніше вже ставала жертвою злому її мобільного телефону, хоча Білий дім заявив, що ці два інциденти не пов’язані між собою.

"Усі політики, як ви знаєте, стикаються з таким тиском і такими викликами, але я вчинив правильно", – сказав Бернем під час візиту до Вулвергемптона.

"Відбувся мінімальний обмін інформацією, що не мав жодних наслідків, і про це швидко повідомили. Я усвідомив, що про це потрібно повідомити, і зробив це. Тож я вчинив правильно", – додав він.

Цей інцидент викликав питання щодо потенційних вразливостей національної безпеки, що стосуються комунікацій високопоставлених політиків.

Міністр оборони Вес Стрітінг був одним із трьох міністрів британського уряду, номери телефонів яких у понеділок знайшов у мережі сайт Politico.

У вівторок депутат від Ліберальних демократів Джеймс МакКлірі закликав провести розслідування щодо обміну повідомленнями Бернема, який він назвав "небезпечним порушенням безпеки".

Бернем відмовився сказати, чи планує уряд змінити процедури у відповідь на це шахрайство, але наголосив, що "як тут, так і в США було вжито правильних заходів".