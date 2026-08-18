Зеленський вніс до ВР кандидатуру Сибіги на призначення главою МЗС

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ.

Про це у своїх соцмережах написав нардеп Ярослав Железняк, повідомляє "Європейська правда".

Також президент вніс кандидатуру Євгена Хмари на посаду міністра оборони.

Як зазначив Железняк, голосування за ці призначення у Раді відбудеться у середу, 19 серпня.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив подання на призначення міністрів, повідомляє "Суспільне".

За його словами, нардепи розглянуть його найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Верховна Рада України у четвер, 16 липня, звільнила міністра закордонних справ Андрія Сибігу, проголосувавши за звільнення всього уряду Юлії Свириденко.

17 липня на засіданні уряду під керівництвом премʼєр-міністра Сергія Корецького Сибігу призначили виконувачем обовʼязків міністра закордонних справ України.