Влада Туреччини б’є на сполох через високий рівень куріння

Турецький міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу заявив, що Туреччина посідає друге місце у світі за рівнем куріння, пославшись на високий рівень споживання тютюну серед чоловіків та рекордні обсяги продажу сигарет на внутрішньому ринку.

Заяву очільника МОЗ країни наводить Turkish Minute, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мемішоглу, 46% турецьких чоловіків палять, і Туреччина поступається за цим показником лише Індонезії.

Він не вказав джерело цього звіту і не пояснив, чи стосувалося порівняння щоденного куріння, куріння сигарет, споживання тютюну загалом чи продажів сигарет.

Мемішоглу також заявив, що у 2025 році в Туреччині було продано 8 мільярдів пачок сигарет.

Як зазначив міністр, обсяг продажів відповідає 117 пачкам на особу.

Мемішоглу охарактеризував куріння як одну з найсерйозніших проблем громадського здоров’я в Туреччині та закликав курців не недооцінювати його наслідки.

"Ми говоримо, що з нами нічого не трапиться, але це не так. А потім про це шкодуємо", – сказав він.

За його словами, на частку захворювань системи кровообігу припадає 34,7% смертей у Туреччині, а на частку пухлин – ще 16%.

Міністр додав, що на ішемічну хворобу серця припадає 42% смертей від захворювань системи кровообігу. Він також вказав на смертність від респіраторних захворювань та раку легенів і гортані.

"Куріння, недостатня фізична активність та надмірна вага є основними причинами захворювань, на які припадає понад 50% усіх смертей у нашій країні", – сказав він.

У 1996 році Туреччина ухвалила свій перший великий закон про боротьбу з тютюнопалінням, який обмежує куріння в певних громадських місцях, а також рекламу та просування тютюнових виробів.

У 2004 році країна ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ щодо боротьби проти тютюну, а у 2008 і 2009 роках розширила обмеження, поширивши їх на закриті робочі приміщення, ресторани, кафе, бари та інші закриті громадські місця.

Пізніше уряд запровадив більші ілюстровані попередження, однотипну упаковку, додаткові обмеження на рекламу та програми допомоги у відмові від куріння.

Незважаючи на ці заходи та зниження продажів, зафіксоване приблизно у 2010 та 2011 роках, легальні продажі сигарет різко зросли за останнє десятиліття й досягли найвищого рівня за всю історію спостережень у 2025 році.

Повідомляли, що у Нідерландах планують підвищити вік, з якого дозволено купувати нікотинові вироби, до 21.

У Британії погодили "історичний" проєкт закону, який має на меті запобігти початку куріння серед осіб, народжених після 2008 року.

А Іспанія хоче повністю заборонити куріння на терасах барів і ресторанів до 2027 року.

Читайте також на цю тему: Менше курити на шляху до ЄС: як Україна виконує антитютюнові зобов’язання