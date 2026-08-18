Швейцарському селу загрожує обвал скель через дестабілізацію Альп

Нестабільна гірська скеля над швейцарським селом Кандерштег загрожує зсувом, який може зрівнятися з катастрофою, що минулого року знищила сусіднє село Блаттен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

1 300 мешканців Кандерштега, що у швейцарському кантоні Берн, живуть серед типового альпійського ландшафту з гострими вершинами, білими льодовиками, крутими зеленими долинами та віддаленим дзвоном коров’ячих дзвінків.

Однак над тихим селом нависає катастрофа: скельна формація на схилі гори під назвою Шпітце Штай, що є частиною гірського ландшафту, на який дедалі сильніше впливає танення вічної мерзлоти, загрожує обвалитися в долину у вигляді масштабного зсуву.

У міру того як льодовики та вічна мерзлота – заморожені ґрунтові відкладення та гірські породи, що діють як клей, який утримує гори разом, – тануть через підвищення температури, спричинене зміною клімату, загроза зсувів у Швейцарських Альпах зростає.

У травні 2025 року величезна маса скель і льоду з льодовика з гуркотом скотилася зі схилу гори в сусідній долині Летшенталь, піднявши в небо стовпи пилу та вкривши багном майже все містечко Блаттен, яке раніше було евакуйоване в якості запобіжного заходу.

Місцеві жителі Кандерштега кажуть, що їхня ситуація відрізняється від ситуації в Блаттені і що вжиті заходи дозволяють їм жити спокійно.

"Це не той самий випадок, що й у Блаттені. Це інша ситуація", – сказав місцевий мешканець Рудольф Іслер. "Ми не боїмося скелі Шпітце-Штай. Вже багато років звідти падають камені. Проблема тут полягає у глобальному потеплінні та підвищенні температур", – додав він.

Якщо вся нестабільна ділянка Шпітце-Штай – обсяг якої оцінюється приблизно в 15–20 мільйонів кубічних метрів – обвалиться, це спричинить масштабну природну катастрофу. Однак ділянка перебуває під постійним наглядом, підготовлено плани евакуації, а експерти стверджують, що скеля, швидше за все, обвалиться поступово, а не одним величезним шматком.

У червні 2024 року зсув з гори мало не знищив швейцарське село Брієнц – 1,7 млн кубометрів породи зупинилися буквально на околиці. У листопаді 2024 року близько 80 мешканців Брієнца евакуювали через наростаючу загрозу нового обвалу.

У 2017 році потужний зсув зійшов на село Бондо, також у Граубюндені, поховавши під собою половину села і забравши життя вісьмох людей.