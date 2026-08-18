Опитування допускають зміну влади в Швеції після вересневих виборів

У Швеції напередодні виборів 13 вересня лівоцентристська опозиція випереджає праву керівну коаліцію на 10 процентних пунктів, що робить зміну уряду цілком імовірною.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене на замовлення SVT.

Опитування, проведене з 3 по 16 серпня, показало, що лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон, ймовірно, знову стане прем’єркою після чотирьох років у опозиції, замінивши Ульфа Крістерссона з правоцентристської Поміркованої партії.

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною компанією Verian, чотири лівоорієнтовані партії Швеції отримали сукупну підтримку в 53,9%, що, за оцінками, забезпечить їм 196 місць у парламенті, тоді як коаліційний уряд набрав 43,9%, або 153 місця.

У ході передвиборчої кампанії основна увага приділялася питанням вартості життя, а також безпеці, імміграції, злочинності та енергопостачанню.

У Швеції 13 вересня відбудуться вибори до парламенту, а також до регіональних та місцевих рад.

Дострокове голосування розпочнеться 26 серпня та триватиме до дня виборів.

Нагадаємо, весною прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що його Поміркована партія після парламентських виборів у вересні хоче сформувати уряд більшості, до якого увійдуть ультраправі "Шведські демократи".

Торік у червні ультраправа партія "Шведські демократи" офіційно перепросила за колишні зв'язки політсили з нацизмом та антисемітизмом.