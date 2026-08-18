Трамп: переговори з Іраном не ведуться, Ормузька протока відкрита

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не ведуться і не заплановано жодних переговорів з Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп також запевнив, що Ормузька протока залишається відкритою.

"Наразі не ведуться і не заплановані жодні переговори чи обговорення з Ісламською Республікою Іран. Морська блокада, як і раніше, діє в повному обсязі. Ормузька протока відкрита і функціонує. Усі водні міни було видалено або підірвано", – зазначив він.

У понеділок Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт.

Перед тим він говорив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджував, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін.