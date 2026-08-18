Молдовські фермери погрожують протестами через пільговий транзит для України

Молдовська асоціація аграріїв "Сила фермерів" погрожує масштабними протестами, якщо до 21 серпня влада "нічого не зробить" з їхніми побоюваннями довкола наданої Україні знижки на залізничний транзит вантажів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Очільник асоціації "Сила фермерів" Александр Слусарь розповів, що мав зустріч з прем’єром Василе Тофаном та пояснив йому позицію аграріїв щодо пільгового залізничного транзиту для українських вантажів.

"У нас вже була ситуація у 2022-2023 роках, коли погано організований транзит продукції з сусідньої країни заблокував експорт вітчизняної. Молдовським фермерам довелось продавати продукцію значно дешевше за собівартість. Ми не можемо допустити, щоб наш експорт опинився під загрозою через логістичні або митні перешкоди", – заявив він.

Слусарь наголосив, що фермери вимагають своєї участі в обговореннях щодо організації транзиту вантажів з України.

Асоціація збирається зачекати до 21 серпня, коли Тофан пообіцяв провести ще одну зустріч з ними, і після того, якщо не побачить задовільних кроків назустріч, планує масові протести.

Асоціація експортерів зернових та олійних культур у Молдові також заявила, що побоюється перевантаження молдовської залізниці через збільшення обсягів транзиту українського збіжжя.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, Україна та Молдова домовилися про 50-відсоткову знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів територією Молдови – що стає критично важливим для Києва в умовах інтенсивних обстрілів РФ чорноморських портів, які досі були воротами для експорту.

Президентка Молдови наголошує, що підтримка транзиту українського зерна необхідна для того, аби Україна могла продавати свою продукцію та мала кошти на оборону від агресії РФ.