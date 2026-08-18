У Варшаві знайшли мертвим російського опозиціонера

Сергєй Власенко, член російського опозиційного об'єднання "З'їзд народних депутатів", був знайдений мертвим у квартирі в районі Мокотов у Варшаві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

За словами речника Окружної прокуратури у Варшаві прокурора Пьотра Антоні Скіби, на цьому етапі ніщо не вказує на те, що до смерті 71-річного чоловіка призвели дії або бездіяльність інших осіб.

Приблизно з 01:00 ночі у квартирі росіянина триває огляд місця події. Розтин тіла заплановано на середу.

"Завтра планується проведення спеціалізованих досліджень, не лише розтину, а й токсикологічних аналізів. На цьому етапі ніщо не вказує на те, що до смерті чоловіка призвели дії або бездіяльність інших осіб", – заявив Скіба.

За даними незалежного російського порталу SOTA, Сергєй Власенко у 80-х роках був депутатом місцевої влади на Далекому Сході. Пізніше він мешкав в Анапі на півдні Росії, де залишилася його дружина. Після початку повномасштабної війни проти України він виїхав із Росії до Польщі – спочатку за туристичною візою, а потім отримав там політичний притулок.

"З'їзд народних депутатів" – це опозиційна організація колишніх російських депутатів. Громадським ініціатором створення конгресу став ексдепутат Державної Думи Ілля Пономарьов, який проживає в Україні. Конгрес народних депутатів заявляє, що зрештою стане перехідним російським парламентом. У квітні 2023 року Генеральна прокуратура Російської Федерації визнала з'їзд "небажаною організацією".

Нагадаємо, 15 червня 2026 року у Польщі сталося вбивство в центрі міста Біла Підляська. Невідомий зловмисник з близької відстані зробив кілька пострілів у 44-річного чоловіка, який помер на місці.

Жертвою виявився Семьон Скрепецький, автор антипутінських карикатур, який у 2021 році емігрував до Польщі.

Незадовго до того художник брав участь в акції перед посольством Росії в Берліні. Він з'явився там з російським прапором, прив'язаним до штанів, та з картиною, на якій зображено Сталіна, що "годує" Путіна.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск невдовзі повідомив про затримання підозрюваного у справі вбивства.