Іран застеріг США від подальшого військового "авантюризму"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі застеріг США від подальшого військового "авантюризму" на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це він сказав у четвер, 9 липня, передає Sky News із посиланням на заяву, пише "Європейська правда".

Цього дня Аракчі обговорив чинну ситуацію із головнокомандувачем збройних сил Пакистану. Після цього він застеріг американські збройні сили від будь-якого подальшого "авантюризму".

Глава МЗС Ірану заявив, що його країна буде захищати себе, а також засудив останні атаки США як порушення Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного минулого місяця.

Ввечері 7 липня Сполучені Штати завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію обстрілів торгових суден Іраном в Ормузькій протоці. Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій, підписана минулого місяця, фактично втратила чинність.

Тоді ж Трамп пригрозив "великою атакою" по іранській критичній інфраструктурі.