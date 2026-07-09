Вихідними у Франції знову очікується екстремальна спека до 40°C

У Франції починається піковий період нової хвилі спеки, під час якого вихідними стовпчик термометра місцями перевищить позначку 40°C.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вже з опівдня п’ятниці, 10 липня, для дев’яти департаментів країни на заході почне діяти максимальний, "червоний" рівень попередження через екстремальну спеку. Ще у 76 оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки.

Період спекотної погоди триватиме щонайменш до 14 липня, а показники на термометрі приблизно відповідатимуть тим, що були під час попередньої хвилі спеки в кінці червня.

Так, у суботу на заході Бургундії, у столичному регіоні Іль-де-Франс, над Луарою, в Аквітанії та навіть традиційно прохолоднішій Бретані буде до 37 до 39°C.

У неділю для департаментів поблизу кордонів з Іспанією прогнозують від понад 40 до 42°C, у значно північнішому Нанті – також 40°C. Спека може триматися навіть після 20 години вечора.

На тлі цих прогнозів префектура департаменту Од запровадила обмеження на продаж і споживання алкоголю у громадських місцях – як вже робили у Парижі.

Префектура департаменту Рона запровадила обмеження на використання води з природних водойм.

Вже 9 липня через спеку зупинили реактор АЕС біля Тулузи – вода у річці Гаронна нагрілася вище граничного показника, за якого її дозволено використовувати.

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень, тоді локально фіксували навіть понад 44°C.

З екстремальними температурами наприкінці червня пов’язують понад 2000 "надлишкових" смертей, схожу тенденцію помітили й сусідні країни Європи, що потерпали від спеки.